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Британия и ЕС планируют "перезагрузить" отношения после Brexit, - FT

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Великобритания и Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность проведения первого двустороннего саммита с целью «перегрузки» отношений после Brexit.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Официальные лица ЕС и Британии подтвердили, что заседание будет подобным тем, которые политический блок уже проводил с третьими странами, такими как Индия и Китай. 

Премьер-министр Британии Кир Стармер, в свою очередь, планирует продолжить усилия по восстановлению своей страны на мировой арене во время встречи с почти 50 европейскими лидерами в Бленгеймском дворце в этот четверг. 

Обе стороны заявили, что планы по проведению саммита находятся в ранней стадии, впрочем, с начала возглавления должности главы британского правительства Стармер дал понять, что планирует восстановить взаимодействие с брюссельскими институтами.

После недавней победы в выборах новоиспеченный премьер также имел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Тогда же Великобритания назвала отношения между страной и ЕС "уникальными". 

Также в этот понедельник, 15 июля, глава Министерства европейских отношений Ник Томас-Саймондс провел переговоры с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем. 

"Состоялось много плодотворных дискуссий. Но это только начало", - заявило правительство Британии. 

Brexit

Brexit - это процесс выхода Великобритании из ЕС, который начался после референдума 23 июня 2016 года, где 51.9% избирателей проголосовали за выход. Основные причины включали желание восстановить суверенитет страны, контроль над иммиграцией и недовольство политиками ЕС. Официально Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года.

Детальнее о Brexit можно прочитать в материале РБК-Украина "Brexit без правил: как Британия движется к выходу из ЕС".

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