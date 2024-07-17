Британия и ЕС планируют "перезагрузить" отношения после Brexit, - FT

Официальные лица ЕС и Британии подтвердили, что заседание будет подобным тем, которые политический блок уже проводил с третьими странами, такими как Индия и Китай.

Премьер-министр Британии Кир Стармер, в свою очередь, планирует продолжить усилия по восстановлению своей страны на мировой арене во время встречи с почти 50 европейскими лидерами в Бленгеймском дворце в этот четверг.

Обе стороны заявили, что планы по проведению саммита находятся в ранней стадии, впрочем, с начала возглавления должности главы британского правительства Стармер дал понять, что планирует восстановить взаимодействие с брюссельскими институтами.

После недавней победы в выборах новоиспеченный премьер также имел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Тогда же Великобритания назвала отношения между страной и ЕС "уникальными".

Также в этот понедельник, 15 июля, глава Министерства европейских отношений Ник Томас-Саймондс провел переговоры с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

"Состоялось много плодотворных дискуссий. Но это только начало", - заявило правительство Британии.

Brexit

Brexit - это процесс выхода Великобритании из ЕС, который начался после референдума 23 июня 2016 года, где 51.9% избирателей проголосовали за выход. Основные причины включали желание восстановить суверенитет страны, контроль над иммиграцией и недовольство политиками ЕС. Официально Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года.

Детальнее о Brexit можно прочитать в материале РБК-Украина "Brexit без правил: как Британия движется к выходу из ЕС".