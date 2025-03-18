Британія та ЄС обговорять шляхи посилення тиску на РФ і забезпечення миру в Україні

На Даунігн-стріт розповіли, що візит до Лондона високого представника Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки для переговорів з британськими чиновниками відбувається на тлі активізації спільних зусиль для стримування російської економіки.

"Зовнішньополітичні консультації Великої Британії та ЄС будуть зосереджені на спільній підтримці України, протидії російським гібридним загрозам і роботі над збільшенням витрат на колективну оборону", - йдеться у заяві уряду Британії.

Також вказується, що у рамках зобов'язань Британії щодо зміцнення зв'язків з Європою та спільної роботи для забезпечення майбутнього регіону Каллас прибуде сьогодні, 18 березня, до Лондона для обговорення з главами Міноборони та МЗС "способів посилення тиску на Росію та встановлення справедливого та тривалого миру в Україні".

Переговори координуватимуть співпрацю щодо України, на них також обговорюватимуть зусилля щодо посилення економічного тиску на країну-агресорку та забезпечення того, щоб РФ заплатила за завдану Україні шкоду через війну.

Крім того, будуть порушені питання щодо посилення дій проти гібридних загроз, таких як кібератаки, втручання у вибори та "нестримна російська дезінформація".

Сторони переглянуть зусилля щодо збільшення європейських витрат на оборону, зокрема за допомогою "інноваційних ініціатив", та зміцнення ширшої військової готовності на підтримку НАТО.

Як наголосив глава МЗС Британії Девід Леммі, забезпечити силу та безпеки країни "неможливо досягти без зміцнення нашої спільної європейської безпеки та об'єднання з нашими партнерами для забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні".

Також на Даунінг-стріт розповіли, що Каллас зустрінеться з начальником штабу оборони для брифінгу з командувачем INTERFLEX та офіцерами зв'язку ЄС для Місії військової допомоги на підтримку України.

"Обговорення буде зосереджено на тому, як розвинути успіх операції INTERFLEX шляхом покращення підготовки, що пропонується Україні", - передали в британському уряді.

Глава Міноборони Британії Джон Гілі зазначив, що "європейська безпека починається в Україні".

"Велика Британія та ЄС єдині у своїй рішучості підтримати Україну військовою вогневою потужністю, необхідною для протистояння незаконному вторгненню Росії та забезпечення тривалого миру", - сказав він.

Європейські санкції проти РФ та допомога Україні

Офіційний Лондон нагадав, що Британія та Євросоюз разом з іншими міжнародними партнерами вже спільно запровадили санкції проти Росії, позбавивши її економіку 450 мільярдів доларів з лютого 2022 року.

Вчора глава МЗС Британії Девід Леммі заявив, що країни "Великої сімки" (G7) готують подальші кроки для тиску на РФ, які можуть застосувати у разі, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на припинення вогню в Україні.

Британія та інші західні держави також працювали разом над навчанням військових ЗСУ у рамках британської операції INTERFLEX та Військово-консультативної місії ЄС в Україні, які спільно підготували понад 120 тисяч українських солдатів.

Додамо, вчора високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що виділення Євросоюзом нової допомоги Україні на 40 млрд євро має широку політичну підтримку, але ще є багато деталей. Також вона зазначила, що позиція Угорщини також врахована.