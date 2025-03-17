Якщо Путін не погодиться на перемир’я, G7 посилить тиск на Росію, – МЗС Британії

Країни "Великої сімки" (G7) готують подальші кроки для тиску на Росію. Їх застосують, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Великої Британії Девіда Леммі, яку наводить The Guardian .

За словами Леммі, міністри закордонних справ країн G7 знайшли спільну мову під час зустрічі в Канаді минулого тижня, попри попередні заяви, що це буде неможливо.

Він зазначив, що пропозиція про припинення вогню зараз на столі. Оскільки "Україна серйозно налаштована на мир", тепер все залежить від відповіді російського лідера Володимир Путіна.

"Тепер на черзі Путін, він повинен дати відповідь, він повинен вибирати. Ви серйозно налаштовані, пане Путін, на мир? Чи зупините ви бойові дії? Чи будете ви тягнути час і грати в ігри, декларуючи припинення вогню, одночасно завдаючи ударів?. Якщо ви серйозні, доведіть це повним і безумовним припиненням вогню зараз", - підкреслив глава МЗС Британії.

Подальші санкції G7

Однак Леммі вважає, що Путін, ймовірно, не зацікавлений в припиненні вогню. Тому G7 розглядає подальші дії.

"Якщо Путін не виконає, і я маю сказати, що поки я не бачу жодних ознак, що він готовий, зустріч G7 допомогла нам підготувати інструменти для того, щоб змусити Росію серйозно вести переговори. Ми не чекаємо на Кремль. Якщо вони відхилять припинення вогню, ми маємо ще козирі, які можемо розіграти", - підкреслив міністр.

Леммі додав, що санкцій G7 на слабку економіку Росії мають "безпрецедентний вплив": соціальні витрати знижуються, інфляція та відсоткові ставки досягають неймовірних рівнів. Але на цьому країни "Великої сімки" не зупиняться, якщо буде потреба.

"У Канаді ми обговорювали, де ми можемо ще більше націлюватися на їхні енергетичні та оборонні сектори, посилити тиск на доходи від нафти та використовувати заморожені російські активи", - розповів Леммі.

Разом з тим він запевнив, що G7 одночасно продовжить підтримку України.