Нова допомога Україні від ЄС має широку підтримку, але ще є багато деталей, - Каллас

Виділення Європейським Союзом нової допомоги Україні на 40 млрд євро має широку політичну підтримку, але ще є багато деталей. Позиція Угорщини також врахована.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС.

Каллас зазначила, що Рада ЄС спрямована на те, що дати вказівку щодо прискорення роботи над новим пакетом допомоги Україні.

"Є широка політична підтримка цієї ініціативи, це добре, але є багато деталей, які потрібно доопрацювати, тому що є також міністри оборони, які мають сказати своє слово - і у нас є зустріч міністрів оборони. Але важливо, що Європейська Рада сказала, що нам потрібно рухатися швидко, і це саме те, що ми робимо", - сказала вона.

Відповідаючи на питання, як Угорщина може відреагувати на цю пропозицію, Каллас зазначила: "Пропозиція вже враховує те, що ми повинні взяти ті країни, які хочуть з нею працювати".