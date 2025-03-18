Британия и ЕС обсудят пути усиления давления на РФ и обеспечения мира в Украине

На Даунигн-стрит рассказали, что визит в Лондон высокого представителя Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности для переговоров с британскими чиновниками происходит на фоне активизации совместных усилий для сдерживания российской экономики.

"Внешнеполитические консультации Великобритании и ЕС будут сосредоточены на совместной поддержке Украины, противодействии российским гибридным угрозам и работе над увеличением расходов на коллективную оборону", - говорится в заявлении правительства Британии.

Также указывается, что в рамках обязательств Британии по укреплению связей с Европой и совместной работы для обеспечения будущего региона Каллас прибудет сегодня, 18 марта, в Лондон для обсуждения с главами Минобороны и МИД "способов усиления давления на Россию и установления справедливого и прочного мира в Украине".

Переговоры будут координировать сотрудничество по Украине, на них также будут обсуждать усилия по усилению экономического давления на страну-агрессора и обеспечения того, чтобы РФ заплатила за нанесенный Украине ущерб из-за войны.

Кроме того, будут подняты вопросы по усилению действий против гибридных угроз, таких как кибератаки, вмешательство в выборы и "безудержная российская дезинформация".

Стороны пересмотрят усилия по увеличению европейских расходов на оборону, в частности с помощью "инновационных инициатив", и укрепление широкой военной готовности в поддержку НАТО.

Как отметил глава МИД Великобритании Дэвид Лемми, обеспечить силу и безопасность страны "невозможно достичь без укрепления нашей общей европейской безопасности и объединения с нашими партнерами для обеспечения справедливого и прочного мира в Украине".

Также на Даунинг-стрит рассказали, что Каллас встретится с начальником штаба обороны для брифинга с командующим INTERFLEX и офицерами связи ЕС для Миссии военной помощи в поддержку Украины.

"Обсуждение будет сосредоточено на том, как развить успех операции INTERFLEX путем улучшения подготовки, предлагаемой Украине", - передали в британском правительстве.

Глава Минобороны Британии Джон Хили отметил, что "европейская безопасность начинается в Украине".

"Великобритания и ЕС едины в своей решимости поддержать Украину военной огневой мощью, необходимой для противостояния незаконному вторжению России и обеспечения длительного мира", - сказал он.

Европейские санкции против РФ и помощь Украине

Официальный Лондон напомнил, что Великобритания и Евросоюз вместе с другими международными партнерами уже совместно ввели санкции против России, лишив ее экономику 450 миллиардов долларов с февраля 2022 года.

Вчера глава МИД Британии Дэвид Лемми заявил, что страны "Большой семерки" (G7) готовят дальнейшие шаги для давления на РФ, которые могут быть применены в случае, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение огня в Украине.

Британия и другие западные государства также работали вместе над обучением военных ВСУ в рамках британской операции INTERFLEX и Военно-консультативной миссии ЕС в Украине, которые совместно подготовили более 120 тысяч украинских солдат.

Добавим, вчера высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что выделение Евросоюзом новой помощи Украине на 40 млрд евро имеет широкую политическую поддержку, но еще есть много деталей. Также она отметила, что позиция Венгрии также учтена.