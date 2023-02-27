Британія та ЄС досягли угоди в рамках Brexit щодо торгівлі з Північною Ірландією, - Sky News

"Великобританія та Європейський Союз домовилися про нову угоду про торговельні відносини Північної Ірландії після Brexit", - йдеться у матеріалі.

Bloomberg повідомляє, що ця угода спрямована на полегшення торгових потоків між Великобританією та Північною Ірландією та усунення найбільшого пережитку Brexit через три роки після того, як Великобританія вийшла з ЄС.

Нагадаємо, що Північноірландський протокол є частиною угоди про торгівлю між Британією і ЄС після Brexit та врегульовує рух товарів у регіоні з урахуванням його історичної специфіки.

Угода Страсної п’ятниці 1998 року, що поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії, передбачала "прозорий" кордон між двома частинами острова. Після Brexit і виходу Британії з єдиного ринку постало питання про те, як проводити митні перевірки товарів, аби виконувати цю умову. Митний кордон вирішили змістити у порти Північної Ірландії, а сам регіон залишити у єдиному ринку ЄС. Але це порушило торгівлю між Північною Ірландією та Британією.

Це призвело до глибокої політичної кризи у Північній Ірландії.