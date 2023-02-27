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Британія та ЄС досягли угоди в рамках Brexit щодо торгівлі з Північною Ірландією, - Sky News

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн досягли угоди про правила торгівлі з Північною Ірландією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Великобританія та Європейський Союз домовилися про нову угоду про торговельні відносини Північної Ірландії після Brexit", - йдеться у матеріалі.

Bloomberg повідомляє, що ця угода спрямована на полегшення торгових потоків між Великобританією та Північною Ірландією та усунення найбільшого пережитку Brexit через три роки після того, як Великобританія вийшла з ЄС.

Нагадаємо, що Північноірландський протокол є частиною угоди про торгівлю між Британією і ЄС після Brexit та врегульовує рух товарів у регіоні з урахуванням його історичної специфіки.

Угода Страсної п’ятниці 1998 року, що поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії, передбачала "прозорий" кордон між двома частинами острова. Після Brexit і виходу Британії з єдиного ринку постало питання про те, як проводити митні перевірки товарів, аби виконувати цю умову. Митний кордон вирішили змістити у порти Північної Ірландії, а сам регіон залишити у єдиному ринку ЄС. Але це порушило торгівлю між Північною Ірландією та Британією.

Це призвело до глибокої політичної кризи у Північній Ірландії.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у приватному порядку попросив високопосадовців та офіційних осіб розробити плани відновлення відносин Великобританії з Європейським союзом. Це відбувається після багатьох років напруженості через Brexit.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Британський уряд обмірковує економічні зв’язки з Євросоюзом у швейцарському стилі, що допоможуть налагодити "безперешкодну" торгівлю з країнами ЄС вперше після Brexit.

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