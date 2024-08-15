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Британія дала роз'яснення щодо застосування Україною своєї зброї на території РФ

Лондон, Четвер 15 серпня 2024 15:33
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Британія дала роз'яснення щодо застосування Україною своєї зброї на території РФ Фото: Британія дозволила Києву використати зброю на території РФ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Британську зброю можна використати українськими військами в операціях на території Росії. Проте обмеження використання ракет Storm Shadow зберігаються.

Про це заявив представник Міністерства оборони Великобританії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник заявив, що Україна має "явне право на самооборону від незаконних атак Росії" та "це не виключає можливості проведення операцій на території Росії".

"У процесі передачі в дар ми чітко даємо зрозуміти, що обладнання має використовуватись відповідно до міжнародного права", - заявив представник.

Ця політика означає, що британські танки, протитанкові ракети та інша військова техніка, передана Україні, можуть використовуватися на території Росії як частина оборони України від російського вторгнення.

При цьому обмеження на використання ракет Storm Shadow, що поставляються Великобританією, які можуть використовуватися тільки в межах міжнародно визнаних кордонів України, залишаються в силі.

Україна заявила, що з 6 серпня вона захопила понад 1000 квадратних кілометрів російської території, використовуючи дрони, важку артилерію та танки.

Британське джерело повідомило, що українські війська використовували британські танки Challenger 2 на території Росії. У Міноборони Британії відмовилися коментувати використання британських танків біля Росії.

У травні тодішній міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив , що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для поразки цілей на території Росії, проте уряд раніше не коментував використання Україною подарованої зброї сухопутними військами на території Росії.

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