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Ми щодня обшукуємо кожен куточок Землі, щоб знайти снаряди для України, - Блінкен

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США, Субота 18 лютого 2023 21:45
Ми щодня обшукуємо кожен куточок Землі, щоб знайти снаряди для України, - Блінкен Фото: державний секретар Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами докладають щоденних зусиль для того, щоб знайти або виготовити відповідні боєприпаси для зброї, що застосовує Україна проти агресії РФ.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна, заявив у суботу під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Я можу вам сказати, що майже щодня ми обшукуємо кожен куточок Землі в пошуках відповідних боєприпасів для України", - зауважив глава Держдепартаменту США.

Він пояснив, що ЗСУ нині мають на озброєнні різні типи систем озброєння, що потребують різних ракет, снарядів, мін та інших боєприпасів.

"Україна мала власні запаси, багато зброї радянських часів, у яких застосовується один тип боєприпасів. Деякі системи НАТО, що постачаються в Україну, використовують інший тип", - зазначив Блінкен, назвавши це справжнім викликом.

За його словами, запаси на складах країн, які допомагають Україні, не враховували таких потреб. Тож тепер знову запущені лінії з виробництва відповідного озброєння та амуніції.

"Це робиться не так, як клацнути вимикачем. Це вимагає реальних зусиль. На це потрібен реальний час", - сказав глава Держдепартаменту США.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що з початку повномаштабного вторгнення РФ в Україну було вбито та поранено 200 тисяч російських військових.

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