Британия создала секретную группу по закупкам боеприпасов для Украины, - NYT

В июне прошлого года Великобритания заключила соглашение с Пакистаном о покупке 40 000 артиллерийских и реактивных снарядов, изготовленных пакистанскими артиллерийскими заводами. По условиям соглашения Великобритания заплатит румынскому брокеру за покупку пакистанского оружия, как показывают документы. В официальных документах по соглашению говорилось, что оружие будет передано из Пакистана в Великобританию без упоминания Украины.

Отмечается, что другие западные страны также предпринимают разные усилия для обеспечения Украины оружием и боеприпасами на фоне истощения собственных и западных запасов. Особое внимание при этом уделяется поиску боеприпасов советского и российского производства, потому что значительная часть украинской армии по-прежнему использует соответствующие вооружения.

NYT сообщает, что значительно нарастили производство вооружений оружейных заводов в Болгарии, построенных еще при СССР. Экспорт вооружений из Болгарии в результате в 2022 году превысил 3 млрд долларов, что в пять раз больше, чем в 2019 году. Предполагается, что большая часть оружия и боеприпасов ушла в Украину.

Представители США также пытаются вовлечь в производство боеприпасов советского образца предприятия в Боснии и Герцеговине, Сербии. Речь идет прежде всего об артиллерийских снарядах. Несколько стран, например, Чехия, уже передали Украине оставшиеся с советских времен запасы этих боеприпасов.