Британія прагне значно знизити тарифи по торговій угоді зі США

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Великобританія планує почати переговори з торговельними угодами з США, Японією, Австралією та Новою Зеландією в найближчі місяці

Міністр торгівлі Великобританії Ліз Трусс заявила, що Британія прагне до далекосяжних скорочень тарифів через торгової угоди зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вона зазначила, що Великобританія планує почати переговори з торговельними угодами зі Сполученими Штатами, Японією, Австралією та Новою Зеландією в найближчі місяці, поряд з переговорами щодо угоди про майбутні відносини з Європейським союзом.

"Ми будемо укладати жорстку операцію, і, як і у всіх переговорах, ми будемо готові піти, якщо це не відповідає національним інтересам", - сказав Трусс.

Нагадаємо, раніше м іністр у справах Європи МЗС Великобританії Крістофер Пінчер заявив, що після завершення перехідного періоду Brexit Великобританія хоче укласти торговельну угоду з ЄС на подібних з Канадою умовах. Він зазначив, що майбутня торгова угода повинна передбачати торгівлю як товарами, так і послугами.

Крім того, прем'єр Борис Джонсон заявив, що його країні нема потреби дотримуватися правил Європейського союзу щодо торговельної угоди після Brexit.