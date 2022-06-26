UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия, США, Канада и Япония введут запрет на импорт российского золота

Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания, США, Канада и Япония объявили о введении запрета на импорт российского золота в странах. Новые ограничения призваны усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

В правительстве подчеркнули, что золото является одним из основных видов российского экспорта, стоимость которого в 2021 году составит 12,6 млрд фунтов стерлингов (15,5 млрд долларов) для российской экономики.

"Его ценность для российской элиты также возросла в последние месяцы: олигархи спешат купить золотые слитки, пытаясь избежать финансовых последствий западных санкций. Лондон является крупным мировым центром торговли золотом, и санкции Великобритании, которые станут первыми в своем роде, введенными против России в любой точке мира, окажут огромное влияние на способность Путина привлекать средства", - говорится в сообщении.

Поскольку параллельно ограничения на импорт золота введут США, Япония и Канада, мера будет иметь глобальный охват, закрывая доступ товару на официальные международные рынки.

В ведомстве подчеркнули, что на саммите G7 премьер-министр Британии Борис Джонсон призовет других лидеров присоединиться к запрету на импорт российского золота, чтобы еще больше изолировать Россию от международной финансовой системы.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.

Кроме того, по данным Reuters, страны-участницы ЕС готовятся объявить санкции в отношении импорта российского золота. В частности, знакомый с работой над санкциями источник сообщил, что Еврокомиссия работает над добавлением золота к возможному следующему пакету ограничений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЯпонияВеликобританияКанадаСанкции против России