Британія, США, Канада і Японія введуть заборону на імпорт російського золота

В уряді підкреслили, що золото є одним з основних видів російського експорту, вартість якого у 2021 році складе 12,6 млрд фунтів стерлінгів (15,5 млрд доларів) для російської економіки.

"Його цінність для російської еліти також зросла в останні місяці: олігархи поспішають купити золоті злитки, намагаючись уникнути фінансових наслідків західних санкцій. Лондон є великим світовим центром торгівлі золотом, і санкції Великобританії, які стануть першими у своєму роді, введеними проти Росії в будь-якій точці світу, матимуть величезний вплив на здатність Путіна залучати кошти", - йдеться в повідомленні.

Оскільки паралельно обмеження на імпорт золота введуть США, Японія і Канада, міра матиме глобальне охоплення, закриваючи доступ товару на офіційні міжнародні ринки.

У відомстві підкреслили, що на саміті G7 прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закличе інших лідерів приєднатися до заборони на імпорт російського золота, щоб ще більше ізолювати Росію від міжнародної фінансової системи.