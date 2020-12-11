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Британия сократила срок самоизоляции для прибывающих туристов

Автор: РБК-Украина

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Нововведение вступит в силу в понедельник, 14 декабря. Оно будет действовать на территории

Ранее сообщалось, что Британия в начале декабря откажется от локдауна и перейдет на систему местных ограничений. Новый план разработан, чтобы экономика "безопасно дотянула до весны" в условиях пандемии.

Кроме того, на фоне пандемии Британия испытывает крупнейший за три века спад в экономике.

Добавим, что 8 декабря в Британии началась вакцинация населения от COVID-19. Первыми в стране прививают медиков и людей старше 80 лет. Первым человеком, который получил вакцину Pfizer, стала 90-летняя британка Маргарет Кинан.

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