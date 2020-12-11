Британія скоротила термін самоізоляції для прибуваючих туристів

Нововведення набуде чинності в понеділок, 14 грудня. Воно буде діяти на території

Раніше повідомлялося, що Британія на початку грудня відмовиться від локдауну і перейде на систему місцевих обмежень. Новий план розроблений, щоб економіка "безпечно дотягла до весни" в умовах пандемії.

Крім того, на тлі пандемії Британія зазнає найбільший за три століття спад в економіці.

Додамо, що 8 грудня в Британії почалася вакцинація населення від COVID-19. Першими в країні прищеплюють медиків та людей старше 80 років. Першою людиною, який отримав вакцину Pfizer, стала 90-річна британка Маргарет Кінан.