ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Британія скоротила термін самоізоляції для прибуваючих туристів

Автор: РБК-Україна

Популярні новини

Нововведення набуде чинності в понеділок, 14 грудня. Воно буде діяти на території

Раніше повідомлялося, що Британія на початку грудня відмовиться від локдауну і перейде на систему місцевих обмежень. Новий план розроблений, щоб економіка "безпечно дотягла до весни" в умовах пандемії.

Крім того, на тлі пандемії Британія зазнає найбільший за три століття спад в економіці.

Додамо, що 8 грудня в Британії почалася вакцинація населення від COVID-19. Першими в країні прищеплюють медиків та людей старше 80 років. Першою людиною, який отримав вакцину Pfizer, стала 90-річна британка Маргарет Кінан.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВеликобританияКарантинКоронавірус