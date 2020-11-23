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Британия откажется от локдауна и перейдет на систему местных ограничений

Лондон, Понедельник 23 ноября 2020 18:27
Британия откажется от локдауна и перейдет на систему местных ограничений
Фото: Борис Джонсон (wikipedia.org/MoD Crown)
Автор: РБК-Украина

Британия на следующей неделе откажется от локдауна и перейдет на трехуровневую систему местных ограничений. Она будет действовать с 3 декабря.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает Euronews.

По его словам, новый план разработан для того, чтобы экономика Британии "безопасно дотянула до весны" в условиях пандемии COVID-19.

"Локдаун закончится 2 декабря и продлен не будет. Люди смогут встречаться на улице, не собираясь более чем по шесть человек. Откроются магазины, спортзалы, спортцентры и парикмахерские", - добавил Джонсон.

Кроме того, снимут ограничения на работу ресторанов. Ожидается, что максимальный уровень этой системы ограничений будет похож на локдаун с закрытием магазинов, отелей, спортзалов и удаленной работой. Джонсон уже отметил, что на этот уровень перейдет большинство регионов.

Подробнее о том, в каких регионах будет действовать конкретный уровень ограничений, британский премьер объявит в четверг.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии планируют ослабить карантин на Рождество.

Кроме того, Лондон обсуждает введение "ковидных" паспортов для тех, кто привился от коронавируса. Их владельцы смогут свободно перемещаться по стране в условиях карантинных ограничений.

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