Британія розширює підтримку бізнесу через "нову еру торгівлі"

Уряд Великої Британії оголосив про намір розширити фінансову підтримку національних експортерів на суму 20 млрд фунтів стерлінгів (26 млрд доларів США).

Рішення має забезпечити стабільність і передбачуваність для бізнесу в умовах, які офіційний Лондон охарактеризував як "нову еру глобальної торгівлі". Зокрема, допомога передбачена для компаній, що зазнали впливу від запроваджених США митних тарифів.

Згідно з урядовим повідомленням, загальний обсяг кредитних гарантій, доступних через державну установу UK Export Finance (UKEF), буде збільшено до 80 млрд фунтів. Із цієї суми до 10 млрд фунтів передбачено для надання короткострокової підтримки підприємствам, які зазнали найбільшого впливу від тарифної політики США.

"Світ змінюється, і саме тому сьогодні, як ніколи, важливо підтримати наші провідні компанії та допомогти їм ефективно долати виклики, що постають. Сьогоднішнє оголошення сприятиме саме цьому - тисячі підприємств по всій країні отримають необхідну підтримку", - заявила міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз.

У межах нового пакета малі та середні підприємства також зможуть отримати доступ до пільгового кредитування обсягом до 2 мільйонів фунтів стерлінгів.