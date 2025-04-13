Британия расширяет поддержку бизнеса из-за "новой эры торговли"

Правительство Великобритании объявило о намерении расширить финансовую поддержку национальных экспортеров на сумму 20 млрд фунтов стерлингов (26 млрд долларов США).

Решение должно обеспечить стабильность и предсказуемость для бизнеса в условиях, которые официальный Лондон охарактеризовал как "новую эру глобальной торговли". В частности, помощь предусмотрена для компаний, пострадавших от введенных США таможенных тарифов.

Согласно правительственному сообщению, общий объем кредитных гарантий, доступных через государственное учреждение UK Export Finance (UKEF), будет увеличен до 80 млрд фунтов. Из этой суммы до 10 млрд фунтов предусмотрено для оказания краткосрочной поддержки предприятиям, которые подверглись наибольшему влиянию тарифной политики США.

"Мир меняется, и именно поэтому сегодня, как никогда, важно поддержать наши ведущие компании и помочь им эффективно преодолевать возникающие вызовы. Сегодняшнее объявление будет способствовать именно этому - тысячи предприятий по всей стране получат необходимую поддержку", - заявила министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз.

В рамках нового пакета малые и средние предприятия также смогут получить доступ к льготному кредитованию объемом до 2 миллионов фунтов стерлингов.