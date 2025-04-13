Британия расширяет поддержку бизнеса из-за "новой эры торговли"

На фоне американских пошлин, правительство Великобритании расширяет финансовую поддержку экспортеров на миллиарды фунтов стерлингов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Правительство Великобритании объявило о намерении расширить финансовую поддержку национальных экспортеров на сумму 20 млрд фунтов стерлингов (26 млрд долларов США).
Решение должно обеспечить стабильность и предсказуемость для бизнеса в условиях, которые официальный Лондон охарактеризовал как "новую эру глобальной торговли". В частности, помощь предусмотрена для компаний, пострадавших от введенных США таможенных тарифов.
Согласно правительственному сообщению, общий объем кредитных гарантий, доступных через государственное учреждение UK Export Finance (UKEF), будет увеличен до 80 млрд фунтов. Из этой суммы до 10 млрд фунтов предусмотрено для оказания краткосрочной поддержки предприятиям, которые подверглись наибольшему влиянию тарифной политики США.
"Мир меняется, и именно поэтому сегодня, как никогда, важно поддержать наши ведущие компании и помочь им эффективно преодолевать возникающие вызовы. Сегодняшнее объявление будет способствовать именно этому - тысячи предприятий по всей стране получат необходимую поддержку", - заявила министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз.
В рамках нового пакета малые и средние предприятия также смогут получить доступ к льготному кредитованию объемом до 2 миллионов фунтов стерлингов.
Соединенные Штаты по инициативе президента Дональда Трампа, ввели импортные пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и автомобили, а также базовую ставку в 10% на большинство других товаров, в частности из Великобритании.
Решение существенно усилило неопределенность для британских компаний касательно условий их участия в новой торговой среде. Лондон предупредил об угрозе мирового экономического кризиса.
Позже Трамп приостановил на 90 дней дополнительные таможенные тарифы для более 75 стран, обратившихся к США с предложением переговоров. На указанный период для этих стран установлена единая таможенная ставка 10%.
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