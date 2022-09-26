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Британія розширила санкцій проти РФ через "референдуми"

Фото: Британія розширила санкції проти РФ через "референдуми" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 26 вересня, Британія розширила список санкцій проти Росії. Причиною для цього стало проведення "референдумів" на захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Британії.

До списку санкцій додали 33 громадянина Росії через проведення "референдумів" у зайнятих російською армією регіонах України.

"Під санкції потрапили 10 співробітників Совкомбанку, 16 співробітників Сбербанку, а також "голови військово-цивільних адміністрацій" українських регіонів, де відбуваються "референдуми", - йдеться у повідомленні.

Також санкції торкнулись і чиновників управління президента РФ по внутрішній політиці.

Нагадаємо, що США оголосять про нові санкції проти РФ найближчими днями.

Також, у ЄС обговорюють повну заборону імпорту російських алмазів.

Раніше, у ЄС запропонували заборонити експорт до Росії смартфонів.

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