Британия расширила санкций против РФ из-за "референдумов"

В понедельник, 26 сентября, Великобритания расширила список санкций против России. Причиной тому стало проведение "референдумов" на захваченных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Британии.
В список санкций добавили 33 гражданина России из-за проведения "референдумов" в занятых российской армией регионах Украины.
"Под санкции попали 10 сотрудников Совкомбанка, 16 сотрудников Сбербанка, а также "председатели военно-гражданских администраций" украинских регионов, где проходят "референдумы", - говорится в сообщении.
Также санкции затронули и чиновники управления президента РФ по внутренней политике.
Напомним, что США объявят о новых санкциях против РФ в ближайшие дни.
Также в ЕС обсуждают полный запрет на импорт российских алмазов.
Ранее в ЕС предложили запретить экспорт в Россию смартфонов.
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