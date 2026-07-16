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Британія розробляє балістику для України. ЗМІ дізналися ймовірні терміни постачання

12:40 16.07.2026 Чт
2 хв
Коли Україна зможе отримати британські ракети?
aimg Тетяна Степанова
Британія розробляє балістику для України. ЗМІ дізналися ймовірні терміни постачання Фото: Британія розробляє балістичні ракети для України (Getty Images)
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Велика Британія підписала контракти з кількома компаніями на розробку першої балістичної ракети країни за понад півстоліття, намагаючись підтримати Україну та зменшити залежність Європи від американської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел агентства, Міністерство оборони Британії спростило технічні вимоги, щоб прискорити розробку та передати зброю Україні у 2027 році.

Оборонні компанії, які беруть участь у програмі під назвою Nightfall, повинні успішно пройти випробування, перш ніж отримати контракти на виробництво ракет.

За інформацією співрозмовників, попередні контракти мали бути підписані до березня, але їх укладення затрималося приблизно на два місяці.

Випробувальні пуски мають розпочатися протягом 12 місяців, а поставки - наприкінці 2027 року. Зазвичай розробка та введення в експлуатацію балістичних ракет займає понад десятиліття.

Ця програма переслідує дві цілі: забезпечити Україну ресурсами для відбиття повномасштабного російського вторгнення та розширити власні оборонні можливості Європи в умовах менш надійної підтримки з боку США.

Британія розробляє для України дешеву далекобійну зброю

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія розробляє для Українидешевші далекобійні ракети власного виробництва, які не залежатимуть від американських компонентів і можуть надійти на фронт протягом року.

Нові ракети, ймовірно, будуть менш точними та менш потужними за крилаті ракети Storm Shadow від MBDA, однак їхня вартість буде приблизно вдвічі нижчою.

Крім того, як зазначається, нові ракети не матимуть жодних американських компонентів і не використовуватимуть американські дані, що забезпечить їх оперативну незалежність.

Це було ключовою вимогою британського уряду, який висловлював занепокоєння щодо надмірної залежності від оборонної промисловості США.

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