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Британія розглядає поправки до санкційних правил через Пригожина

Фото: Євген Пригожин, засновник ПВК Вагнера (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство фінансів Великобританії розглядає можливість внесення змін до санкцій, які дозволили засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину, попри санкції подати до суду на британського журналіста-розслідувача Еліота Хіггінса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Відповідно до британського законодавства про санкції, підсанкційні особи можуть задовольняти свої "базові потреби", зокрема, можливість подати заявку на отримання ліцензії для оплати юридичних послуг.

Такі рішення ухвалюються Управлінням з імплементації фінансових санкцій міністерства фінансів Британії. Цим шляхом і скористався Пригожин, щоб заручитись допомогою лондонської юридичної фірми Discreet Law.

Декілька днів тому проєкт OpenDemocracy повідомив, що шляхом згаданої "лазівки" Пригожин наприкінці 2021 року зміг подати до суду на Хіггінса, який був співавтором низки розслідувальних матеріалів про діяльність ПВК "Вагнера". Він, зокрема, одним із перших вказав на зв'язок Пригожина з найманцями.

Дозвіл на користування юридичними послугами Пригожина надало тодішнє міністерство фінансів Британії, яке очолював прем'єр Ріші Сунак. Справа за позовом Пригожина була закрита, коли він публічно визнав свою причетність до ПВК "Вагнера".

Попри це, Хіггінс стверджував, що судова справа Пригожина була спрямована на тиск на нього, крім того, він був змушений витратити 70 тисяч фунтів стерлінгів судових витрат.

Нагадаємо, у вересні Пригожин вперше підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера", яка брала участь у бойових діях у Сирії та в Україні.

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