Согласно британскому законодательству о санкциях, подсанкционные лица могут удовлетворять свои "базовые потребности", в частности возможность подать заявку на получение лицензии для оплаты юридических услуг.

Такие решения принимаются Управлением по имплементации финансовых санкций министерства финансов Британии. Этим путем и воспользовался Пригожин, чтобы заручиться помощью лондонской юридической фирмы Discreet Law.

Несколько дней назад проект OpenDemocracy сообщил, что за счет упомянутой "лазейки" Пригожин в конце 2021 года смог подать в суд на Хиггинса, который был соавтором ряда расследовательских материалов о деятельности ЧВК "Вагнера". Он, в частности, одним из первых указал на связь Пригожина с наемниками.

Разрешение на пользование юридическими услугами Пригожина предоставило тогдашнее министерство финансов Британии, которое возглавлял нынешний премьер Риши Сунак. Дело по иску Пригожина было закрыто, когда он публично признал свою причастность к ЧВК "Вагнера".

Несмотря на это, Хиггинс утверждал, что судебное дело Пригожина было направлено на давление на него, кроме того, он был вынужден потратить 70 тысяч фунтов стерлингов судебных расходов.

Напомним, в сентябре Пригожин впервые подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнера", которая участвовала в боевых действиях в Сирии и в Украине.

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