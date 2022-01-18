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Британия не рассматривает отправку войск в Украину в случае вторжения РФ

Автор: Артур Родивилов

Британия Бен Уоллес заявил, что не будет отправлять в одностороннем порядке войска в Украину в случае вторжения России. При этом Лондон продолжит военную поддержку Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Он отметил, что Соединенное Королевство всегда будет вместе с союзниками делать все возможное для обеспечения их и своей собственной безопасности.

"Мы всегда будем рассматривать все варианты, но буду честен - у России самые большие вооруженные силы в Европе, а Украина не является членом НАТО. Думаю, что было бы ложной надеждой говорить, что британские вооруженные силы в одностороннем порядке будут направлены в Украину, чтобы в сложившихся условиях объединить силы с украинскими войсками", - заявил министр.

По его словам, Британия "прикладывает все усилия для того, чтобы украинцы могли помочь самим себе, - как через пакеты санкций, так и дипломатические меры".

Ранее Уоллес заявил, что Россия своим поведением угрожает не только суверенитету Украины, но и международному порядку. Москва бросает вызов ценностям, которые лежат в его основе.

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