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Британія не розглядає відправку військ в Україну в разі вторгнення РФ

Автор: Артур Родивилов

Британія не буде відправляти в односторонньому порядку війська в Україну в разі вторгнення Росії. При цьому Лондон продовжить військову підтримку Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса.

Він зазначив, що Сполучене Королівство завжди буде разом з союзниками робити все можливе для забезпечення їхньої і своєї власної безпеки.

"Ми завжди будемо розглядати всі варіанти, але буду чесний - у Росії найбільші збройні сили в Європі, а Україна не є членом НАТО. Думаю, що було б помилковою надією говорити, що британські збройні сили в односторонньому порядку будуть направлені в Україну, щоб в умовах, що склалися, об'єднати сили з українськими військами", - заявив міністр.

За його словами, Британія "докладає всіх зусиль для того, щоб українці могли допомогти самим собі, - як через пакети санкцій, так і дипломатичні заходи".

Раніше Уоллес заявив, що Росія своєю поведінкою загрожує не тільки суверенітету України, а й міжнародному порядку. Москва кидає виклик цінностям, які лежать в його основі.

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Війська РФ