Россия угрожает не только Украине, но и международному порядку, - Минобороны Британии

Россия своим поведением угрожает не только суверенитету Украины, но и международному порядку. Москва бросает вызов ценностям, которые лежат в его основе.

"Нынешнее поведение России не только угрожает суверенитету гордого национального государства (Украине - ред.), это также дестабилизирует основанный на правилах международный порядок и бросает вызов ценностям, которые лежат в его основе", - сказал Уоллес, выступая в Палате представителей с докладом о ситуации вокруг Украины.

Глава Минобороны подчеркнул, что на фоне агрессивного поведения России Великобритании важно быть солидарной с теми, кто разделяет эти ценности. По его словам, это и союзники по НАТО, и партнеры, включая Украину, Швецию и Финляндию.