Британия расширила санкции против России: кто попал в список

Запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу:

товаров и технологий, связанных с внутренними репрессиями;

товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию;

товары и технологии морского судоходства;

дополнительные товары и технологии для нефтепереработки;

дополнительные товары и технологии для критически важных отраслей промышленности.

Кроме того, запрет касается экспорта в Россию или для использования в России авиационного топлива и топливных присадок, а также предоставления, экспорта и поставки такой продукции в Россию или для использования в России.

Также Британия запретила экспорт в Россию и использование банкнот в стерлингах.

Помимо этого Британия ввела запрет на предоставление технической помощи, а также финансовых услуг, фондов и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.

При этом отмечается, что некоторые запреты относятся к России и территориям Украины, не контролируемым правительством.