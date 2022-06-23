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Британія розширила санкції проти Росії: хто потрапив до списку

Фото: Британія розширила санкції проти Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія ввела додаткові санкції проти Росії. Вони включають заходи проти товарів і технологій, пов'язаних з морськими перевезеннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

Заборони на експорт, поставку і доставку, надання і передачу:

  • товарів і технологій, пов'язаних з внутрішніми репресіями;
  • товарів і технологій, що відносяться до хімічної та біологічної зброї;
  • товари та технології морського судноплавства;
  • додаткові товари і технології для нафтопереробки;
  • додаткові товари та технології для критично важливих галузей промисловості.

Крім того, заборона стосується експорту в Росію або для використання в Росії авіаційного палива і паливних присадок, а також надання, експорту і поставки такої продукції в Росію або для використання в Росії.

Також Британія заборонила експорт в Росію і використання банкнот в стерлінгах.

Крім цього Британія ввела заборону на надання технічної допомоги, а також фінансових послуг, фондів і брокерських послуг, пов'язаних з імпортом заліза і сталі.

При цьому наголошується, що деякі заборони відносяться до Росії і територій України, які не контролюються урядом.

Нагадаємо, раніше Британія ввела санкції проти Патріарха Кирила.

Крім того, Британія ввела санкції проти Росії, які причетні до звірств у Бучі.

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Санкції проти РосіїВеликобританія