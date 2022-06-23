Британія розширила санкції проти Росії: хто потрапив до списку

Великобританія ввела додаткові санкції проти Росії. Вони включають заходи проти товарів і технологій, пов'язаних з морськими перевезеннями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.
Заборони на експорт, поставку і доставку, надання і передачу:
Крім того, заборона стосується експорту в Росію або для використання в Росії авіаційного палива і паливних присадок, а також надання, експорту і поставки такої продукції в Росію або для використання в Росії.
Також Британія заборонила експорт в Росію і використання банкнот в стерлінгах.
Крім цього Британія ввела заборону на надання технічної допомоги, а також фінансових послуг, фондів і брокерських послуг, пов'язаних з імпортом заліза і сталі.
При цьому наголошується, що деякі заборони відносяться до Росії і територій України, які не контролюються урядом.
Нагадаємо, раніше Британія ввела санкції проти Патріарха Кирила.
Крім того, Британія ввела санкції проти Росії, які причетні до звірств у Бучі.