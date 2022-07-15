Британия проверяет информацию о смерти волонтера в плену "ДНР"

Министерство иностранных дел Британии проверяет информацию о смерти волонтера Пола Ури в плену боевиков так называемой "Донецкой народной республики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Сообщается, что Ури было предъявлено обвинение якобы в наемничестве после того, как 25 апреля он попал в плен в Запорожской области.

Как заявила так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова, мужчина страдал от диабета, а также от проблем с дыханием, почками и сердечно-сосудистой системой. Но несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался 10 июля.

Представитель правительства Британии заявил Sky News, что Министерство иностранных дел "срочно проверяет" эти сообщения. В то же время дочери Ури заявили, что готовились к худшему после того, как узнали о попадании отца в плен.