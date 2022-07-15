Британія перевіряє інформацію про смерть волонтера у полоні "ДНР"

Міністерство закордонних справ Британії перевіряє інформацію про смерть волонтера Пола Урі у полоні бойовиків так званої "Донецької народної республіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Повідомляється, що Урі було висунуто звинувачення нібито в найманстві після того, як 25 квітня він потрапив у полон у Запорізькій області.

Як заявила так званий "омбудсмен" Дар'я Морозова, чоловік страждав від діабету, а також від проблем із диханням, нирками та серцево-судинною системою. Але, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер 10 липня.

Представник уряду Британії заявив Sky News, що Міністерство закордонних справ "терміново перевіряє" ці повідомлення. У той же час дочки Урі заявили, що готувалися до гіршого після того, як дізналися про потрапляння батька в полон.