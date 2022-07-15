В "ДНР" сообщили о смерти британца, который находился в плену боевиков

Британский волонтер Пол Ури умер в плену боевиков так называемой "ДНР". Оккупанты обвинили его в наемничестве и удерживали в плену с апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова "омбудсмена "ДНР" в комментарии " РИА-Новости ".

"Находившийся в плену в "ДНР" британский наемник Пол Ури скончался 10 июля из-за болезней и стресса", - заявила она.

Отметим, что британец Ури был взят в плен боевиками 25 апреля. Он предстал перед судом как "наемник", который воевал на стороне ВСУ.

В то же время украинский депутат Алексей Гончаренко в Telegram заявляет, что Пола Ури убили. И он не являлся солдатом, а работал на одну из общественных организаций, которые помогают пострадавшим во время войны.

Также о том, что Пол Ури занимался гуманитарной помощью сообщает Sky News.