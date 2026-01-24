Британия против Трампа: Стармер требует извинений за оскорбление памяти солдат

Сер Кир Стармер публично раскритиковал президента США Дональда Трампа за заявления о роли войск НАТО в Афганистане, назвав их "обидными и, откровенно говоря, ужасающими".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Independent.

Лидер Лейбористской партии Великобритании стал одним из главных критиков Трампа после его заявления о том, что силы НАТО якобы держались "в стороне" от линии фронта в Афганистане, что оскорбило память погибших и раненых британских военнослужащих.

Стармер присоединился к ветеранам, политикам всех партий и принцу Гарри, требуя признания заслуг и жертв солдат.

Стармер против Трампа

Сер Кир заявил: "Я считаю замечания президента Трампа обидными и, откровенно говоря, ужасающими, и меня не удивляет, что они причинили боль близким погибших и раненых".

Он подчеркнул заслуги 457 британских военнослужащих, погибших в Афганистане, и заявил о необходимости уважительного отношения к их памяти.

Поддержка ветеранов и политиков

Принц Гарри отметил, что жертвы британских солдат заслуживают правдивого освещения и уважения.

Министр обороны Джон Гили назвал погибших героем, а Эл Карнс призвал критиков лично встретиться с семьями военнослужащих, чтобы понять масштаб их жертвы.

Сер Малкольм Рифкинд заявил, что Трамп либо не проверял факты, либо сознательно лгал, подрывая репутацию США.

Реакция парламентариев

Лидеры всех парламентских фракций, включая Кеми Баденох, Эда Дейви и Бена Обезе-Джекти, резко осудили комментарии Трампа, называя их «абсурдом» и оскорблением памяти погибших.

Бывшие офицеры, служившие совместно с американскими силами, подчеркнули, что жертвы союзников нельзя принижать, независимо от политических амбиций одного человека.

Исторический контекст

Конфликт в Афганистане, начавшийся в 2001 году, унес жизни более 1100 военнослужащих стран НАТО, кроме США, и 2461 американца.

Применение статьи 5 НАТО после 11 сентября впервые активировало коллективную защиту, что подтвердило вклад союзников в поддержку США.