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Британия продлит карантин еще на три недели

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 14:40
Британия продлит карантин еще на три недели
Иллюстративное фото (GettyImages)

В королевстве уже умерли почти 13 тысяч человек

Правительство Великобритании должно продлить карантин в стране еще на три недели в связи с ростом количества летальных случаев от коронавируса. Об этом сообщает Independent.

Ожидается, что официально о решении продлить карантин на три недели будет сообщено сегодня, 16 апреля, после заседания комитета по чрезвычайным ситуациям британского правительства.

Отметим, по состоянию на 16 апреля в Великобритании коронавирусом заболели 99 516 человек, из них 12 894 умерли.

Напомним, в начале апреля министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране могут усилить карантин из-за пандемии коронавируса, запретив упражнения на свежем воздухе.

Ранее РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что на данный момент пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика. Европа и США являются эпицентрами пандемии.

Также сообщалось, что с понедельника Польша планирует ослабить карантинные ограничения. В частности, правительство планирует разрешить прогулки в парках, а также ослабят ограничения на посещение магазинов.

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