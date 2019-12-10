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Британія закликає Росію виконати зобов'язання після нормандської зустрічі

Новини » Політика     10.12.2019 - 22:59
Британія закликає Росію виконати зобов'язання після нормандської зустрічі
Фото: нормандська зустріч (kremlin.ru)

Британія залишається прихильником прагнень до встановлення миру

Велика Британія привітала домовленості, досягнуті на зустрічі "нормадської четвірки" в Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Великої Британії в Києві.

Британські дипломати закликали Росію виконати її зобов'язання за мінськими домовленостями.

"Ми вітаємо зобов’язання, взяті сторонами на саміті нормандської четвірки, зокрема, подальше розведення сил, всебічне припинення вогню та обмін утримуваних осіб. Велика Британія залишається рішучим прихильником України та прагнень президента Зеленського до припинення конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Британія закликає Росію виконати зобов'язання після нормандської зустрічі

Раніше посольство США в Україні відзначило важливий прогрес після нормандської зустрічі в Парижі 9 грудня. США закликали Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використати цю можливість для миру.

РБК-Україна писало, що в заяві спікера Європейського союзу відзначається, що динаміка вчорашніх переговорів на нормандській зустрічі відкриває вікно можливостей для врегулювання ситуації на Донбасі.

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