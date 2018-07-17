Британія закликає РФ визнати відповідальність за авіакатастрофу МН17

Літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади протиповітряної оборони Збройних сил РФ

Велика Британія закликала РФ визнати свою відповідальність за авіакатастрофу рейсу малайзійських авіаліній МН17, внаслідок чого загинуло 298 людей. Про це йдеться у заяві глави Міністерства закордонних справ (МЗС) Британії Джеремі Ханта.

Він підкреслив, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади протиповітряної оборони Збройних сил РФ, що базується в російському місті Курськ.

"Це ще один приклад нехтування Російською Федерацією людського життя та міжнародної системи, заснованої на правилах, і Росія повинна відповісти за свої дії" - заявив Хант.

"Сполучене Королівство повністю підтримує Австралію і Нідерланди в їх заклику до РФ визнати відповідальність держави і співпрацювати з ними в їх зусиллях з забезпечення правосуддя щодо жертв цієї трагедії", - йдеться у заяві.

Як зазначається, Британія закликає РФ в повній мірі співпрацювати зі слідством і надавати будь-яку допомогу, яку вона запитає у відповідності з резолюцією 2166 Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, що Велика сімка закликала Росію до співпраці зі слідством із катастрофи MH17 на Донбасі.

Також голова Європейської Ради Дональд Туск закликав Росію визнати свою відповідальність у катастрофі рейсу МН17.