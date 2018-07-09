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Туск: призываем Россию признать ответственность за авиакатастрофу рейса МН17

НовостиПолитика    09.07.2018 - 16:57
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Глава Евросовета ожидает привлечения к ответственности виновных в катастрофе МН17

Российская Федерация (РФ) должна признать ответственность за авиакатастрофу рейса малайзийских авиалиний МН17, которая произошла на Донбассе в 2014 году. Об этом сказал в рамках саммита Украина-Евросоюз в Брюсселе председатель Европейского Совета Дональд Туск.

"Сегодня мы также вспоминаем о трагической сбития рейса MH17. Две недели назад на саммите в Брюсселе об этой трагедии вспоминали европейские лидеры. Мы чтим память жертв, призываем Россию признать свою ответственность за трагедию и ожидаем привлечения к ответственности тех, кто в ней виноват", - сказал Туск.

Напомним, в конце июня 2018 года лидеры Евросоюза призвали Российскую Федерацию признать ответственность за катастрофу МН17 на Донбассе.

Так, Европейский Совет призвал РФ взять на себя ответственность и полностью содействовать всем усилиям, "направленным на установление истины, справедливости и ответственности".

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Теги публикации: MH17  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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