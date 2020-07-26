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Британия призвала Россию повлиять на боевиков на Донбассе

Украина, Воскресенье 26 июля 2020 21:53
Британия призвала Россию повлиять на боевиков на Донбассе
Фото: Мелинда Симмонс (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Великобритания ожидает стойкого уменьшения насилия

Британия приветствует договоренность на уровне Трехсторонней контактной группы о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Россия должна выполнить свои обязательства.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Британский посол призвала Россию повлиять на незаконные вооруженные формирования на Донбассе, которых она поддерживает, чтобы добиться выполнения достигнутых договоренностей о перемирии.

"Очень надеюсь, что они (договоренности - ред.) будут воплощены и мирные жители на Донбассе увидят стойкое уменьшение насилия", - подчеркнула Симмонс.

Напомним, в 00:01 понедельника, 27 июля, на Донбассе должен начаться режим всеобъемлющего прекращения огня. Перемирие было согласовано Трехсторонней контактной группой.

Контролировать режим прекращения огня с украинской стороны будут военнослужащие, принимавшие участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Украинские военные готовы давать надлежащий отпор в случае провокаций со стороны пророссийских боевиков на Донбассе, утверждает командующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

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