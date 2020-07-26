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Британія закликала Росію вплинути на бойовиків на Донбасі

Україна, Неділя 26 липня 2020 21:53
Британія закликала Росію вплинути на бойовиків на Донбасі
Фото: Мелінда Сіммонс (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Британія очікує на стійке зменшення насильства

Британія вітає домовленість на рівні Тристоронньої контактної групи про всеосяжне припинення вогню на Донбасі. Росія повинна виконати свої зобов'язання.

Про це заявила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Британський посол закликала Росію вплинути на незаконні збройні формування на Донбасі, який вона підтримує, щоб досягти виконання досягнутих домовленостей про перемир'я.

"Дуже сподіваюсь, що їх (домовленості - ред.) буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства", - наголосила Сіммонс.

Нагадаємо, о 00:01 понеділка, 27 липня, на Донбасі має початися режим всеосяжного припинення вогню. Перемир'я було узгоджене Тристоронньою контактною групою.

Контролювати режим припинення вогню з української сторони будуть військовослужбовці, які брали участь у миротворчих місіях під егідою ООН.

Українські військові готові давати належну відсіч у разі провокацій з боку проросійських бойовиків на Донбасі, стверджує командувач Збройними силами України Руслан Хомчак.

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