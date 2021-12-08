UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Британия призвала Россию к деэскалации и полноценному участию в "Нормандии"

Автор: Валерия Полищук

Великобритания призвала Россию к деэскалации, выполнению своих международных обязательств и полноценному участию в "Нормандии" для обеспечения политического разрешения конфликта. При этом Британия приветствует взвешенную позицию Украины на фоне продолжающейся российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Подчеркиваем, что поддержка Украины как независимого государства не направлена против России и не является попыткой ограничить или взорвать ее положение. Мы призываем Россию к деэскалации, выполнению своих международных обязательств и полноценному участию в нормандском формате для обеспечения устойчивого политического разрешения конфликта. Подчеркиваем дальнейшую поддержку посреднических усилий Франции и Германии", - говорится в совместном коммюнике, подписанным главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и госсекретарем по иностранным делам Британии Лиз Трасс.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Германия и Франция не будут против подключения США к нормандскому формату.

А президент Турции Реджеп Эрдоган снова заявил, что готов оказать поддержку и предложить посредничество между Украиной и Россией. При этом формат сотрудничества может быть любым.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияНормандский формат