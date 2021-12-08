Британія закликала Росію до деескалації і повноцінної участі в "Нормандії"

Великобританія закликала Росію до деескалації, виконання своїх міжнародних зобов'язань і повноцінної участі в "Нормандії" для забезпечення політичного вирішення конфлікту. При цьому Британія вітає виважену позицію України на тлі триваючої російської агресії.

"Наголошуємо, що підтримка України як незалежної держави не спрямована проти Росії і не є спробою обмежити або підірвати її становище. Ми закликаємо Росію до деескалації, виконання своїх міжнародних зобов'язань і повноцінної участі в нормандському форматі для забезпечення стійкого політичного вирішення конфлікту. Підкреслюємо подальшу підтримку посередницьких зусиль Франції та Німеччини", - йдеться в спільному комюніке, підписаним главою МЗС України Дмитром Кулебою і Держсекретарем у закордонних справах Британії Ліз Трас.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Німеччина і Франція не будуть проти підключення США до нормандського формату.

А президент Туреччини Реджеп Ердоган знову заявив, що готовий надати підтримку і запропонувати посередництво між Україною та Росією. При цьому формат співпраці може бути будь-яким.