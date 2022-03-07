Британия призвала приостановить доступ России к Интерполу

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател призвала Интерпол приостановить доступ России к системам организации. Как отметила глава МВД, действия Москвы являются прямой угрозой для безопасности людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пател.
"Наряду с партнерами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с призывом к Интерполу и его исполнительному комитету принять на этой неделе решение о немедленной приостановке доступа России к своим системам", - написала она.
Пател добавила, что действия России - это прямая угроза для безопасности людей и для международного сотрудничества правоохранительных органов.
Напомним, ранее Канада выступила за приостановку членства России в Интерполе.
Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!