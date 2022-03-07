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Британия призвала приостановить доступ России к Интерполу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател призвала Интерпол приостановить доступ России к системам организации. Как отметила глава МВД, действия Москвы являются прямой угрозой для безопасности людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пател.

"Наряду с партнерами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с призывом к Интерполу и его исполнительному комитету принять на этой неделе решение о немедленной приостановке доступа России к своим системам", - написала она.

Пател добавила, что действия России - это прямая угроза для безопасности людей и для международного сотрудничества правоохранительных органов.

Напомним, ранее Канада выступила за приостановку членства России в Интерполе.

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