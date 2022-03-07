Британія закликала призупинити доступ Росії до Інтерполу

Міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател закликала Інтерпол призупинити доступ Росії до систем організації. Як зазначила глава МВС, дії Москви є прямою загрозою для безпеки людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пател .

"Поряд з партнерами з США, Канади, Австралії та Нової Зеландії я сьогодні написала листа із закликом до Інтерполу і його виконавчого комітету прийняти на цьому тижні рішення про негайне припинення доступу Росії до своїх систем", - написала вона.

Пател додала, що дії Росії - це пряма загроза для безпеки людей і для міжнародного співробітництва правоохоронних органів.