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Британія закликала призупинити доступ Росії до Інтерполу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател закликала Інтерпол призупинити доступ Росії до систем організації. Як зазначила глава МВС, дії Москви є прямою загрозою для безпеки людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пател.

"Поряд з партнерами з США, Канади, Австралії та Нової Зеландії я сьогодні написала листа із закликом до Інтерполу і його виконавчого комітету прийняти на цьому тижні рішення про негайне припинення доступу Росії до своїх систем", - написала вона.

Пател додала, що дії Росії - це пряма загроза для безпеки людей і для міжнародного співробітництва правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше Канада виступила за припинення членства Росії в Інтерполі.

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