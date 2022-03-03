Канада будет добиваться исключения России из Интерпола

Канада выступает за приостановку членства России в Интерполе, заявил в четверг премьер-министр Джастин Трюдо. Такой шаг поддерживают и другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global News.

"Такой шаг Канада и другие страны поддерживают, поскольку верят, что сотрудничество между правоохранительными органами зависит от коллективной приверженности всемирной декларации прав человека и взаимного уважения между членами Интерпола", - сказал Трюдо.