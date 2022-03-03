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Канада будет добиваться исключения России из Интерпола

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Канада, Четверг 03 марта 2022 22:50
Канада будет добиваться исключения России из Интерпола Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Артур Родивилов

Канада выступает за приостановку членства России в Интерполе, заявил в четверг премьер-министр Джастин Трюдо. Такой шаг поддерживают и другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global News.

"Такой шаг Канада и другие страны поддерживают, поскольку верят, что сотрудничество между правоохранительными органами зависит от коллективной приверженности всемирной декларации прав человека и взаимного уважения между членами Интерпола", - сказал Трюдо.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении полностью отказаться от импорта нефти из России.

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