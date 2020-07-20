Британия приостановила экстрадицию в Гонконг

Фото: Доминик Рааб (facebook.com DominicRaabMP)

Британия опасается, что договоренность может привести к отправке в Китай всех, кого она выдаст Гонконгу

Великобритания приостановила действие договора об экстрадиции с Гонконгом. Решение принято в ответ на действия Китая по отношению к автономии.

Об этом сообщает BBC.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб объяснил такое решение опасениями и непониманием, как будет использоваться новый закон о безопасности, введенный Китаем в отношении Гонконга. Рааб уточнил, что соглашение о выдаче с Гонконгом останавливается "немедленно и на неопределенный срок".

"Закон о безопасности был очевидным и серьезным нарушением совместной декларации между Великобританией и Китаем, а вместе с тем - нарушением принятых международных обязательств Китая", - заявил глава британского МИД.

Договор об экстрадиции означает, что, если кто-то в Гонконге подозревается в совершении преступления в Великобритании, британские власти могут попросить Гонконг передать их для осуждения у себя в стране, и наоборот.

Великобритания опасается, что договоренность, которая действует уже более 30 лет, может привести к отправке в Китай всех, кого она выдаст Гонконгу.

Напомним, приостановление договора об экстрадиции следует за аналогичными шагами, которые предприняли США, Канада и Австралия.

Также сообщалось, что в ответ на действия КНР Великобритания предложила права на жительство и путь к гражданству примерно 3 млн жителям Гонконга.