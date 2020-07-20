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Британія призупинила екстрадицію в Гонконг

Лондон, Понеділок 20 липня 2020 18:09
Британія призупинила екстрадицію в Гонконг
Фото: Домінік Рааб (facebook.com DominicRaabMP)
Автор: Роман Калиниченко

Британія побоюється, що домовленість може призвести до відправки в Китай всіх, кого вона видасть Гонконгу

Великобританія припинила дію договору про екстрадицію з Гонконгом. Рішення ухвалене у відповідь на дії Китаю по відношенню до автономії.

Про це повідомляє BBC.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб пояснив таке рішення побоюваннями і нерозумінням, як буде використовуватися новий закон про безпеку, введений Китаєм щодо Гонконгу. Рааб уточнив, що угода про видачу з Гонконгом зупиняється "негайно і на невизначений термін".

"Закон про безпеку був очевидним і серйозним порушенням спільної декларації між Великобританією і Китаєм, а разом з тим - порушенням прийнятих міжнародних зобов'язань Китаєм", - заявив глава британського МЗС.

Договір про екстрадицію означає, що, якщо хтось в Гонконзі підозрюється у вчиненні злочину у Великобританії, британська влада може попросити Гонконг передати їх для засудження у себе в країні, і навпаки.

Британія побоюється, що домовленість, яка діє вже понад 30 років, може призвести до відправки в Китай всіх, кого вона видасть Гонконгу.

Нагадаємо, призупинення договору про екстрадицію слідує за аналогічними кроками, які зробили США, Канада і Австралія.

Також повідомлялося, що у відповідь на дії КНР Великобританія запропонувала права на проживання і шлях до громадянства приблизно 3 млн жителям Гонконгу.

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