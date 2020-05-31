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Британия готовит меры из-за ограничения автономии Гонконга

Новости » Политика     31.05.2020 - 15:49
Британия готовит меры из-за ограничения автономии Гонконга
Фото: Доминик Рааб (flickr.com / cpsthinktank)

Британия намерена защитить жителей Гонконга

Британия готовит меры в ответ на применение Китаем закона о национальной безопасности Гонконга, который существенно ограничивает автономию этого региона. Лондон планирует выдавать жителям Гонконга специальный паспорт.

Об этом сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, передает Reuters.

Так, Лондон планирует использовать возможность расширения визовых прав жителей Гонконга, обладающих специальным паспортом BN(O), который дает право переехать без дополнительных разрешений в Британию. Однако по новым правилам владелец паспорта не может получить работу или постоянное проживание в Британии.

Отметим, сейчас такими британскими паспортами владеют около 300 тысяч жителей Гонконга, а получить его могут еще 2,9 миллиона граждан, которые родились до июля 1997 года, то есть в те времена, когда Гонконг был колонией Британии.

Такую реакцию Лондона вызвал принятый накануне китайским парламентом закон о нацбезопасности Гонконга, который позволяет Китаю создать в регионе собственные спецслужбы и запретить проведение антиправительственных акций протеста.

После принятия Китаем закона о нацбезопасности американский президент Дональд Трамп анонсировал санкции против китайских чиновников и обвинил Пекин в нарушении международных обязательств.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ВеликобританияКитайЛондонГонконг
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