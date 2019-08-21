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Британия приостанавливает участие в большинстве встреч на уровне ЕС

Новости » В мире    21.08.2019 - 10:46
Британия приостанавливает участие в большинстве встреч на уровне ЕС
Фото: Brexit (Max Pixel)

Таким образом правительство собирается экономить время для подготовки к выходу из ЕС

Британское министерство по вопросам Brexit заявило, что с 1 сентября представители страны не будут участвовать в большинстве встреч на уровне Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что британские чиновники будут обговаривать с европейскими коллегами только те темы, которые и в дальнейшем будут оставаться важными для национальных интересов, например вопросы безопасности.

"Теперь мы будем посещать только важные встречи, сокращая визиты более чем в два раза и экономя сотни часов. Это позволит министрам и чиновникам освободить время для подготовки к выходу (из ЕС, - ред.) 31 октября и использовать возможности, которые есть впереди", - заявил министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.

Как объяснили в министерстве, из-за приближения даты Brexit на различных встречах на уровне ЕС говорится преимущественно о будущем самого Евросоюза. Поэтому правительство решило не учавствовать в подобного рода встречах.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Европейскому союзу изменить условия Brexit. В частности, правительство Великобриатнии хочет не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией, изменив соглашение backstop.

Глава Европейского совета Дональд Туск в ответ на предложение Джонсона заявил, что backstop является гарантией недопущения жесткой границы, таким образом отказав премьеру Великобритании.

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