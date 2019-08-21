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Британія призупиняє участь у більшості зустрічей на рівні ЄС

Новини » В світі    21.08.2019 - 10:46
Британія призупиняє участь у більшості зустрічей на рівні ЄС
Фото: Brexit (Max Pixel)

Таким чином уряд збирається економити час для підготовки до виходу з ЄС

Британське міністерство з питань Brexit заявило, що з 1 вересня представники країни не будуть брати участь у більшості зустрічей на рівні Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що британські чиновники обговорюватимуть з європейськими колегами тільки ті теми, які й надалі будуть залишатися важливими для національних інтересів, наприклад питання безпеки.

"Відтепер ми будемо відвідувати тільки важливі зустрічі, скорочуючи візити більше ніж у 2 рази, економлячи сотні годин. Це дозволить міністрам і чиновникам звільнити час для підготовки до виходу (з ЄС, - ред.) 31 жовтня і використовувати можливості, які є попереду", - заявив міністр з питань Brexit Стівен Барклі.

Як пояснили в міністерстві, через наближення дати Brexit при різних зустрічей на рівні ЄС йдеться переважно про майбутнє самого Євросоюзу. Тому уряд вирішив не брати участь в подібного роду зустрічах.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував Європейському союзу змінити умови Brexit. зокрема, уряд великої британії хоче не допустити появи фізичної кордону між Північною Ірландією та Ірландією, змінивши угоду backstop.

Голова Європейської ради Дональд Туск у відповідь на пропозицію Джонсона заявив, що backstop є гарантією недопущення жорсткої межі, таким чином відмовивши прем'єру Великобританії.

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