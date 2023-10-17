Британія примусово обмежила витрати олігарха Фрідмана на утримання нерухомості

Російському олігарху Михайлу Фрідману в Британії примусово обмежили витрати на його нерухомість і на обслуговуючий персонал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters .

Його адвокати повідомили Високому суду Лондона, що Фрідман має витратити гроші, щоб нібито не допустити руйнування Атлон-хауса, який він купив за 65 мільйонів фунтів стерлінгів (79 мільйонів доларів).

Фрідман також хоче, щоб йому дозволили витрачати гроші на співробітників, не пов'язаних з охороною, зокрема на водія. Зазначається, що йому було відмовлено на тій підставі, що він може їздити на громадському транспорті.

Британія вважає, що Фрідман хоче насолоджуватися досанкційним способом життя

Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) заявило, що Фрідман не може виплачувати 30 000 фунтів стерлінгів на місяць компанії, що утримує Athlone House, тому що її єдиний директор, помічниця Фрідмана Нігіна Заірова, також перебуває під санкціями.

Ще Фрідману не дозволили витрачати 1 фунт стерлінгів на місяць на системи зв'язку, які, за словами Фрідмана, регулюють телефонний зв'язок, інформаційні технології, освітлення, опалення та безпеку в Атлон-Хаусі.

У OFSI також заявили, що виплати персоналу не були необхідними, але були призначені для того, щоб дозволити Фрідману продовжувати насолоджуватися своїм досанкційним способом життя.

Фрідман хоче витрачати гроші на нібито свою безпеку

Адвокат Фрідмана Рейчел Барнс заявила в судових документах, що Athlone House є "унікальною власністю з унікальними потребами в комунікаціях, ІТ, освітленні, опаленні та безпеці, не в останню чергу в світлі його колекції творів мистецтва".

Але OFSI стверджує, що не могло дозволити платежі Заірова, і що Фрідман не надав достатньо інформації про те, яка частина системи зв'язку пов'язана з його безпекою.

Кримінальне переслідування Фрідмана в Україні

Нещодавно детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману щодо відмивання 100 млн гривень через український "Сенс Банк" (раніше "Альфа-банк").

Також Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Він профінансував на мільярди рублів декілька оборонних заводів в Росії.