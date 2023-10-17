Британия принудительно ограничила расходы олигарха Фридмана на содержание недвижимости

Российскому олигарху Михаилу Фридману в Британии принудительно ограничили расходы на его недвижимость и на обслуживающий персонал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Его адвокаты сообщили Высокому суду Лондона, что Фридман должен потратить деньги, чтобы якобы не допустить разрушения Атлон-хауса, который он купил за 65 миллионов фунтов стерлингов (79 миллионов долларов).

Фридман также хочет, чтобы ему разрешили тратить деньги на сотрудников, не связанных с охраной, в частности на водителя. Отмечается, что ему было отказано на том основании, что он может ездить на общественном транспорте.

Британия считает, что Фридман хочет наслаждаться досанкционным образом жизни

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) заявило, что Фридман не может выплачивать 30 000 фунтов стерлингов в месяц компании, содержащей Athlone House, потому что ее единственный директор, помощница Фридмана Нигина Заирова, также находится под санкциями.

Еще Фридману не разрешили тратить 1 фунт стерлингов в месяц на системы связи, которые, по словам Фридмана, регулируют телефонную связь, информационные технологии, освещение, отопление и безопасность в Атлон-Хаусе.

В OFSI также заявили, что выплаты персоналу не были необходимыми, но были предназначены для того, чтобы позволить Фридману продолжать наслаждаться своим досанкционным образом жизни.

Фридман хочет тратить деньги на якобы свою безопасность

Адвокат Фридмана Рэйчел Барнс заявила в судебных документах, что Athlone House является "уникальной собственностью с уникальными потребностями в коммуникациях, ИТ, освещении, отоплении и безопасности, не в последнюю очередь в свете его коллекции произведений искусства".

Но OFSI утверждает, что не могло разрешить платежи Заирова, и что Фридман не предоставил достаточно информации о том, какая часть системы связи связана с его безопасностью.

Уголовное преследование Фридмана в Украине

Недавно детективы Бюро экономической безопасности Украины составили сообщение о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману об отмывании 100 млн гривен из-за украинского "Сенс Банка" (ранее "Альфа-банк").

Также Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Он профинансировал на миллиарды рублей несколько оборонных заводов России.