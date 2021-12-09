Британия пригрозила России долгосрочными последствиями в случае вторжения в Украину

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия столкнется с долгосрочными последствиями в случае вторжения в Украину. Он призвал Москву отказаться от попытки спровоцировать "смертельную войну" в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Любые действия России по угрозе суверенитету Украины будут иметь не только серьезные последствия - они будут иметь долгосрочные последствия для РФ", - цитирует издание Уоллеса.

Глава Минобороны Британии призвал президента РФ Владимира Путина отказаться от вторжения в Украину, что может спровоцировать "смертельную войну на краю Европы".

"Я бы просто призвал его (Путина - ред.) подумать еще раз: я не думаю, что Россия хочет таких последствий", - добавил Уоллес.