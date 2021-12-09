Британия пригрозила России долгосрочными последствиями в случае вторжения в Украину
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия столкнется с долгосрочными последствиями в случае вторжения в Украину. Он призвал Москву отказаться от попытки спровоцировать "смертельную войну" в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Любые действия России по угрозе суверенитету Украины будут иметь не только серьезные последствия - они будут иметь долгосрочные последствия для РФ", - цитирует издание Уоллеса.
Глава Минобороны Британии призвал президента РФ Владимира Путина отказаться от вторжения в Украину, что может спровоцировать "смертельную войну на краю Европы".
"Я бы просто призвал его (Путина - ред.) подумать еще раз: я не думаю, что Россия хочет таких последствий", - добавил Уоллес.
Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина не обладает достаточными военными ресурсами, чтобы противостоять вторжению России, и поэтому нуждается в поддержке Запада.
Отметим, РБК-Украина сообщало о том, что глава МИД Дмитрий Кулеба озвучил трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию от полномасштабной войны.